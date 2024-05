10 alimentos que ajudam a combater o estresse

2. Espinafre e brócolis

Os vegetais são ricos em potássio, ácido fólico, magnésio, fosfato e vitaminas do complexo B e C. Auxiliam no adequado funcionamento do sistema nervoso, prevenindo a depressão.

3. Peixes e frutos do mar

Peixes e frutos do mar contêm zinco e selênio, que, por agirem no cérebro, auxiliam na diminuição do cansaço e da ansiedade. Também possuem triptofano, uma substância precursora da serotonina.

4. Laranja

Auxilia no combate ao estresse por ser um relaxante muscular natural. Além disso, a fruta possui cálcio e é rica em vitamina C e do complexo B.