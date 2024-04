5 receitas de chás para ajudar a combater gripe e resfriado

No outono, diversas doenças respiratórias começam a se manifestar, e duas das mais comuns são gripe e resfriado, que afeta pessoas de todas as idades, causando mal-estar, dor no corpo, tosse, febre, entre vários outros sintomas. Além de buscar orientação médica, é importante manter os cuidados com a saúde em casa, como o consumo de chás, ótimos aliados para ajudar a fortalecer a imunidade.

Por isso, confira 5 receitas de chás para manter a saúde do corpo e recuperar as energias!

Chá de alho

Ingredientes

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de água

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os dentes de alho, reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá para remover os pedaços de alho e acrescente o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.