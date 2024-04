10 dicas para superar o medo de arriscar e crescer profissionalmente

“O medo de arriscar e vencer geralmente está relacionado à ansiedade sobre o desconhecido, ao receio de falhar ou à preocupação com as mudanças que o sucesso pode trazer. Superar esse medo muitas vezes envolve trabalhar a confiança pessoal e a aceitação das incertezas que acompanham o crescimento”, explica.

A psicóloga Clenice Araújo, especialista em saúde mental de empresários e autora do livro A empresa no divã, explica que esse sentimento é muito comum, e pode afetar desde o funcionário até o CEO de uma grande empresa.

Uma das maiores dores dos empreendedores, empresários e funcionários é o medo de arriscar e vencer. Sim, esse sentimento pode ser o que impede o seu crescimento e trava as suas ações. Ao contrário do que muitos pensam, ele pode nascer na infância e só despertar na vida adulta diante dos desafios.

1. Entenda o medo

Identifique as razões específicas do seu medo de arriscar e vencer. Compreender as origens pode ajudar a enfrentar esses receios.

2. Foque no aprendizado

Veja o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Cada tentativa, mesmo que não seja um sucesso imediato, pode fornecer insights valiosos.

3. Estabeleça metas realistas

Defina metas alcançáveis e divida-as em etapas menores. Isso torna o processo menos assustador e mais controlável.

4. Crie um plano de ação

Desenvolva um plano detalhado para atingir seus objetivos. Isso proporciona clareza e ajuda a reduzir a ansiedade.

5. Cultive a resiliência

Desenvolva a capacidade de se recuperar rapidamente de contratempos. A resiliência é crucial para superar desafios e continuar avançando.

6. Celebre as conquistas pequenas

Reconheça e celebre os sucessos, mesmo os menores. Isso fortalece a motivação e ajuda a construir confiança.