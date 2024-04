9 dicas para ter sucesso na entrevista de emprego

Conversar com o recrutador durante uma entrevista de emprego é uma oportunidade valiosa para demonstrar suas habilidades profissionais. Uma interação positiva pode deixar uma impressão duradoura e aumentar suas chances de sucesso no processo seletivo. Por isso, confira algumas dicas que vão te ajudar a ter um desempenho melhor nesta etapa da contratação!

1. Escute atentamente

Preste atenção às falas do entrevistador. Essa atitude demonstra respeito, te ajuda a entender as expectativas da empresa, facilita a conexão com o recrutador e permite responder às perguntas de forma mais precisa.

2. Estruture suas respostas

Organize suas respostas de forma clara e lógica. Uma estrutura comum é apresentar uma breve introdução, fornecer detalhes sobre sua experiência e concluir com um resumo conciso. “Comece por um breve resumo da sua vida pessoal: status civil, com quem mora, o que gosta de fazer, se tem filho. Depois, entre na trajetória profissional em ordem cronológica. Sempre de forma íntegra e verdadeira”, diz Patricia Y. Agopian, especialista em formação e aceleração de carreira.