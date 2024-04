7 exercícios físicos para fazer em casa durante o outono

A flexão de braço exercita diversos músculos do corpo, principalmente os do peito, dos braços e ombros (Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock)

2. Flexão de braço

As flexões de braço exercitam diversos músculos do corpo, principalmente os do peito, dos braços e ombros. Comece deitado de bruços no chão com as mãos apoiadas no chão e empurre o corpo para cima se mantendo reto e com os músculos abdominais contraídos. Comece com 3 séries de 8 a 12 repetições e ajuste conforme o nível de condicionamento físico.

O abdominal fortalece o abdômen e traz estabilidade ao tronco (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

3. Abdominal

Esses exercícios ajudam a fortalecer os músculos abdominais e melhorar a estabilidade do tronco. Para realizá-los, deite-se de costas no chão, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Coloque as mãos atrás da cabeça, sem fazer força no pescoço, e contraia os músculos do abdômen. Em seguida, levante os ombros do chão, mantendo as costas pressionadas ao chão. Comece com 3 séries de 10 a 15 repetições.

Benjamin Apter, médico especialista em medicina esportiva, explica que a constância de exercícios é ideal para ter resultado. “Podemos, então, treinar a musculatura abdominal cinco vezes por semana, dando ênfase aos músculos oblíquos e reto em dias alternados”.