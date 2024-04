5 pilares da inteligência emocional para a gestão de equipes

Em 1995, Daniel Goleman popularizou o conceito de Inteligência Emocional (IE) ao publicar um livro de mesmo título. Referido por muitos como o “pai da inteligência emocional”, ele, que é doutor em Psicologia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, classificou a IE como a capacidade que possuímos para identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, permitindo que nos motivemos e controlar nossos sentimentos tanto nas relações inter quanto intrapessoais.

De extrema importância, a IE também afeta o ambiente corporativo: afinal, tanto gestor quanto funcionários estão lidando com situações extremamente complexas que demandam muito de seu emocional. Quando nos deparamos com situações que requerem interpessoalidade, é importante, no papel de líder, saber como se comportar diante dos problemas que podem aparecer no meio do caminho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pilares da inteligência emocional

Como o conceito de inteligência emocional se baseia em habilidades comportamentais, há alguns pilares essenciais para fazê-lo funcionar listados abaixo. Além disso, segui-los é de suma importância para podermos nos desenvolver como indivíduos em uma sociedade.