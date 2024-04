5 dicas para lidar com o karma de forma positiva 

O conceito de karma é muito adotado nas filosofias orientais, notavelmente no hinduísmo, no budismo e no jainismo, representando a lei cósmica de causa e efeito. Isto é, significa que as ações de um indivíduo, independentemente de positivas ou negativas, desencadeiam consequências que retornam a ele. Cada ação estabelece uma conexão, e nada ocorre de forma aleatória.

Quem explica melhor o conceito é a influenciadora Nanda Silveira, especialista em lei da atração. Ela faz um paralelo do karma com a famosa frase “trate os outros como você gostaria de ser tratado”. “Essa frase serve para tudo, mas também influencia muito o karma. Quantas vezes já não vimos pessoas tratando outras mal e, tempos depois, a mesma situação aconteceu com a pessoa? Isso é karma; assim como já vimos uma pessoa que ajuda todo mundo e, consequentemente, recebe ajuda dos outros”, afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, segundo ela, a melhor dica para aprender a lidar com o karma é ter em mente que tudo aquilo que vai, uma hora volta. “Sendo assim, sejam bondosos, gratos, generosos e tudo que há de positivo, pois é você que decide o efeito do karma”, aconselha.