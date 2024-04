8 mitos e verdades interessantes sobre espinhas

A espinha é uma condição bastante comum que atinge a pele. Caracterizada por bolinha com a ponta branca, ela é causada quando o folículo piloso da pele fica obstruído por sebo e células mortas. Além do impacto físico visível, essa pequena lesão também pode ser dolorosa, causando desconforto e gerando baixa autoestima em algumas pessoas.

“Por isso, as versões mais amargas trazem benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios, mas também devem ser consumidas com moderação. No caso do chocolate branco e ao leite, ambos têm grande concentração de açúcar e gordura, o que pode favorecer a inflamação e envelhecer a pele, dependendo do contexto alimentar desse paciente”, afirma a dermatologista Dra. Claudia Marçal.

3. Lavar o rosto constantemente previne o surgimento de espinhas

Mito! Geralmente, as peles com tendência à espinha costumam ser mais oleosas. No entanto, lavar o rosto várias vezes ao dia não resolverá o problema, podendo piorar a oleosidade da pele.

“Evite lavar o rosto mais que duas vezes ao dia. Quanto mais vezes lavamos o rosto, maior a produção de sebo. Procure, ainda, utilizar água fria para lavar o rosto. A água fria ajuda no controle da oleosidade, ao contrário da água quente, que estimula a produção de sebo”, recomenda a dermatologista Dra. Cintia Guedes.

4. Alimentação e hábitos de vida interferem nas espinhas

Verdade! Conforme explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, a alimentação e os hábitos de vida também influenciam na acne. “Por isso, é importante evitar dieta rica em alimentos com alto índice glicêmico e laticínios, tabagismo e exposição excessiva aos raios solares”, indica.

Utilizar maquiagem não é algo que piore as espinhas (Imagem: Dean Drobot | ShutterStock)

5. Maquiagem piora a acne

Mito! Não é preciso deixar de usar maquiagem por causa das espinhas. “Pessoas que têm acne podem, sim, usar maquiagem. Já existem várias linhas de produtos específicos para pele oleosa e com tendência a acne. Inclusive, alguns filtros solares já vêm com cor, o que dá uma boa disfarçada, tanto nas lesões inflamatórias quanto naquelas manchinhas que às vezes ficam depois da acne estar tratada”, diz o dermatologista Dr. Otávio Macedo.