5 receitas deliciosas para começar a semana

Iniciar a semana com refeições leves e saborosas é uma excelente maneira de energizar o corpo e a mente para os próximos dias. Para isso, existem diversas receitas perfeitas para dar o pontapé inicial, desde pratos rápidos e nutritivos até opções mais elaboradas, que satisfazem o paladar sem pesar o estômago. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas leves para você começar a semana com vitalidade e bem-estar. Confira!

Batata-doce recheada com carne moída

Ingredientes

3 batatas-doces laranjas

150 g de carne moída

1/4 de cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave as batatas-doces e, com a ajuda de uma faca, corte ao meio, sem separar as metades. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 50 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando a carne começar a ganhar cor, coloque os tomates e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Retire as batatas-doces do forno e, com uma colher, remova parte da polpa de cada uma delas. Acrescente a polpa na carne e mexa para incorporar. Recheie as batatas-doces com a mistura, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.