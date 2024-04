5 erros cometidos por tutores ao cuidar dos animais de estimação

Quando você está com medo de um animal, como um cachorro , por exemplo, evite correr, pois essa atitude pode desencadear seu instinto de perseguição, levando a um comportamento perigoso. Em vez disso, mantenha a calma, afaste-se lentamente e evite movimentos bruscos. Se possível, distraia o animal com um brinquedo ou uma guloseima enquanto sai da situação de forma segura.

Aprender a interpretar os sinais de que os animais de estimação nos passam em certas ocasiões é importante para identificar qualquer situação fora do comum. Muitas vezes, por falta de conhecimento ou entendimento, cometemos erros que podem prejudicar o bem-estar dos nossos amigos, mesmo quando a intenção é proteger.

2. Proteção excessiva

Manter seu animal de estimação dentro de casa o tempo todo pode parecer protegê-lo, mas, na verdade, pode prejudicar seu bem-estar físico e mental. Assim como nós, eles também precisam de exercício físico, estímulo e interação social para serem saudáveis e felizes. Privá-los disso pode causar tédio, ansiedade, estresse e até problemas comportamentais.

É importante oferecer tempo ao ar livre supervisionado em um ambiente seguro, como um jardim cercado ou durante passeios com coleira. Isso permite que seu pet explore, se exercite e se relacione com o mundo exterior de forma segura. Ao apostar nesta exposição desde cedo, você contribui para o bem-estar físico e mental do seu amigo ao tornar-se adulto.