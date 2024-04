3 receitas à carbonara fáceis de fazer

Carbonara tradicional (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock) - Portal EdiCase

A carbonara, uma das receitas mais emblemáticas da culinária italiana, é apreciada em todo o mundo por sua simplicidade e sabor irresistível. Originária de Roma, essa delícia gastronômica conquistou paladares ao combinar ingredientes básicos como ovo, queijo, pancetta ou bacon e pimenta-do-reino em uma harmoniosa e reconfortante combinação. A seguir, apresentaremos três versões fáceis e deliciosas de carbonara, desde a tradicional até algumas variações que certamente agradarão paladares diversificados. Confira! Carbonara tradicional Ingredientes 250 g de espaguete

150 g de bacon cortado em cubos

3 ovos

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Pimenta-do-reino moída, sal e azeite de oliva a gosto

Água Modo de preparo Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o queijo parmesão e uma generosa pitada de pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio e frite o bacon até ficar crocante. Adicione o macarrão à frigideira com o bacon, misturando bem. Retire a frigideira do fogo e adicione a mistura de ovos e queijo, mexendo rapidamente para que os ovos não cozinhem demais, mas formem um molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento da massa para ajustar a consistência do molho. Sirva em seguida.

Carbonara com cogumelo (Imagem: Job Narinnate | Shutterstock) Carbonara com cogumelos Ingredientes 250 g de espaguete

200 g de cogumelo Paris fatiado

Paris fatiado 3 ovos

1 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Pimenta-do-reino moída, sal e azeite de oliva extravirgem a gosto

Água Modo de preparo Aqueça uma frigideira em fogo médio-alto e adicione um fio de azeite de oliva. Adicione os cogumelos fatiados e cozinhe por 5-7 minutos, mexendo ocasionalmente, até que estejam macios e dourados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma tigela grande, bata os ovos e adicione o creme de leite e o queijo parmesão ralado. Misture bem. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Quando ele estiver pronto, escorra e transfira para a frigideira com os cogumelos, reservando um pouco da água do cozimento.