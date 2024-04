Veja a importância da atividade física no combate ao sedentarismo

O sedentarismo é um estilo de vida caracterizado pela falta de atividade física regular ou pela prática mínima de exercícios. Até 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ele poderá causar doenças em cerca de 500 milhões de pessoas. Isso porque o padrão de comportamento sedentário está associado a uma série de riscos à saúde, incluindo obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, osteoporose e depressão.

A concomitância do Dia Mundial da Saúde, celebrado em 07 de abril, e do Dia Mundial da Atividade Física, comemorado em 6 de abril, destaca a interconexão entre saúde física e bem-estar geral. Ambas as datas buscam promover a conscientização sobre a importância de adotar hábitos saudáveis e uma rotina ativa para garantir uma vida plena e longeva.

Benefícios da atividade física regular

Segundo a Dra. Ariane Cantarella Bonadio, endocrinologista do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES), a prática regular de atividade física pode ajudar a prevenir doenças crônicas, como as cardíacas, o diabetes e a obesidade. Além disso, os exercícios físicos contribuem para o controle do peso, aumentam o gasto calórico, fortalecem os músculos e melhoram a circulação sanguínea, assim como previnem doenças coronarianas e acidentes vasculares cerebrais.