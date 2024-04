8 passos para acalmar a mente antes de estudar

Durante a preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares, é comum que os estudantes se depararem com momentos de tensão e irritabilidade. No entanto, quando em excesso, algumas emoções podem ser prejudiciais para o desempenho acadêmico e para outros setores da vida.

Pensando nisso, o Dr. Jô Furlan, médico, professor e pesquisador na área de Neurociência do Comportamento, ensina uma técnica que ajudará os vestibulandos a relaxarem na hora dos estudos. Confira!

Passo 1

Sente-se confortavelmente em uma cadeira e mantenha as costas e os pés bem apoiados. Deixe suas mãos apoiadas sobre as pernas.