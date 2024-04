5 séries médicas para os fãs de Grey’s anatomy

No entanto, para aqueles que procuram explorar outros aspectos do mundo médico e desfrutar de séries semelhantes, existem outras opções igualmente dignas de atenção. Por isso, a seguir, confira 5 produções médicas que vale a pena assistir!

Na trama , acompanhamos casos misteriosos e intrigantes, em que eles trabalham para identificar as causas de doenças e encontrar os tratamentos adequados para salvar os pacientes. Com sua abordagem única e excepcional capacidade de diagnosticar até os casos mais difíceis, o Dr. House se torna indispensável para a equipe. A série também aborda os dramas pessoais vividos pelos próprios médicos.

A série brasileira ‘Sob Pressão’, produzida pela TV Globo, tem 5 temporadas. Ela é baseada no livro “Sob Pressão: A Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro”, em que o cirurgião torácico Márcio Maranhão compartilha com a jornalista Karla Monteiro os desafios enfrentados em sua profissão.

Com episódios eletrizantes, a trama mergulha na vida profissional e pessoal dos funcionários do hospital, explorando os dilemas enfrentados por eles para salvar os pacientes. A série também destaca os dramas vividos pelos personagens e as consequências emocionais de lidar com situações de vida e morte diariamente.

Enfrentando constantes desafios no contexto da saúde pública, eles se dedicam incansavelmente a salvar seus pacientes e exercer a profissão com ética, eficiência e humanidade, fazendo o impossível para oferecer cuidados médicos de qualidade em meio às adversidades.

Na produção , acompanhamos a rotina dos funcionários de um hospital público situado no subúrbio do Rio de Janeiro. O Dr. Evandro (Júlio Andrade) busca alívio para seus problemas na companhia da Dra. Carolina (Marjorie Estiano), enquanto esta encontra refúgio em sua fé.

4. The Good Doctor (2017)

Em ‘The good doctor’, Shaun precisa provar o seu valor como médico aos seus colegas de hospital (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

Com 7 temporadas, a série mostra a vida do jovem cirurgião Shaun Murphy (Freddie Highmore), diagnosticado com autismo e síndrome de Savant. Ele inicia a carreira na ala pediátrica do renomado hospital San Jose St. Bonaventure.

Apesar das dificuldades de comunicação, o protagonista demonstra habilidade para encontrar soluções em casos desafiadores. Mesmo assim, enfrenta uma série de obstáculos para provar seu valor e ganhar o respeito de seus colegas.

Ao longo das temporadas, “The Good Doctor” aborda uma variedade de questões médicas, éticas e emocionais, enquanto acompanha o crescimento e o desenvolvimento de Shaun como médico e como pessoa.

Onde assistir: Globoplay.

5. Hospital Playlist (2020)

Em ‘Hospital Playlist’, acompanhamos a rotina de médicos que são amigos desde a faculdade (Imagem: Reprodução digital | Netflix e TVN)

A produção sul-coreana ‘Hospital Playlist’ tem 2 temporadas. Nela, há 5 médicos, cada um especializado em uma área: cirurgia geral, ginecologia, pediatria, neurocirurgia e cardiologia. Eles são amigos desde a faculdade e, por coincidência do destino, acabam trabalhando juntos no mesmo hospital.

Na série, acompanhamos de perto a vida pessoal desses médicos e testemunhamos como eles lidam com os pacientes de forma próxima e humana, enquanto seus dramas muitas vezes se entrelaçam com os dos doentes. Apesar da rotina agitada no hospital YULJE, eles encontram tempo para se reunir e formar uma banda. Em cada episódio, o grupo interpreta uma música relacionada ao tema abordado.

Onde assistir: Netflix.