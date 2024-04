5 receitas sem lactose para o almoço

A intolerância à lactose é uma condição caracterizada pela incapacidade do corpo em digerir completamente a lactose, um açúcar presente no leite e em seus derivados. Para muitas pessoas, isso pode representar um desafio na hora de preparar refeições. No entanto, com criatividade e algumas substituições simples, é possível desfrutar de pratos deliciosos sem comprometer a saúde.

A seguir, selecionamos 5 receitas sem lactose irresistíveis para você testar em casa. Confira!

Batata gratinada com queijo de castanha-de-caju

Ingredientes

6 batatas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1 dente de alho descascado

1/2 colher de chá de alho-poró

1 1/2 xícara de chá de queijo de castanha-de-caju ralado

1 xícara de chá de leite de amêndoas

2 folhas de louro

Sal, pimenta-do-reino moída, alecrim, noz-moscada e azeite a gosto

Modo de preparo

Unte uma assadeira com azeite e esfregue o alho sobre ela. Reserve. Em um recipiente, coloque as batatas, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e o alho-poró e misture bem. Após, disponha as batatas sobre a assadeira e polvilhe com metade do queijo de castanha-de-caju. Reserve.