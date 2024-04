5 mitos e verdades sobre a adenomiose 

Médico esclarece informações sobre doença que atinge as paredes musculares do útero

Abril é o mês da conscientização da adenomiose, doença em que o tecido endometrial cresce dentro das paredes musculares do útero. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a condição atinge uma em cada 10 mulheres no mundo durante o período reprodutivo.

1. A adenomiose pode provocar infertilidade

Verdade. Se não for tratada, a adenomiose pode levar à infertilidade porque o crescimento irregular do tecido endometrial no miométrio (camada da parede uterina formada por fibras de músculo liso) pode danificar e até impedir a implantação do embrião. Diagnosticar a doença é essencial para iniciar o tratamento e prevenir cicatrizes e outras complicações uterinas que levam à infertilidade.

2. A adenomiose é câncer

Mito. A adenomiose é uma doença classificada como benigna e pode ocorrer em diferentes graus em cada mulher. No entanto, não há conexão entre adenomiose e câncer.

3. Adenomiose e endometriose são a mesma coisa

Mito. A adenomiose é uma doença uterina, e a endometriose é uma doença extrauterina. As duas são definidas pela existência de focos de tecido similares ao endométrio em outras áreas e crescem sob estimulação estrogênica.