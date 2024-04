10 países mais felizes no mundo para visitar em 2024

Nesse sentido, visitar países considerados mais felizes do mundo pode ser especialmente interessante porque nos coloca em contato com sociedades que valorizam o bem-estar de seus cidadãos, priorizando aspectos como qualidade de vida, igualdade social e conexões interpessoais.

Os países nórdicos são muito atrativos, e a Finlândia se destaca por ser um local inexplorado. Além disso, esse país lidera o ranking do ‘Relatório Mundial da Felicidade’. Na região, é possível fazer passeios relaxantes à beira de lagos, aproveitar algumas das paisagens mais belas do mundo, como a ‘Fortaleza de Suomenlinna’, ou se aventurar em atividades ao ar livre.

A melhor época para visitar o país é durante o inverno, entre setembro e o início de abril, pois neste período é possível assistir às auroras boreais na Lapônia. Os turistas também podem desfrutar da neve com passeios de moto, rena, husky, caminhada ou raquete. Para uma hospedagem única, investir nas acomodações em iglus é a melhor escolha.

2. Dinamarca

Conhecida como o berço dos antigos vikings, a Dinamarca possui alguns dos pontos turísticos mais famosos no mundo, incluindo castelos deslumbrantes. Começando por Egeskov, no sul da ilha Fiónia, considerado um dos símbolos do país, e o castelo de Frederiksborg, em Hillerod, que tem uma bela paisagem ao redor com lago e fonte, perfeitos para tirar fotos.

Além destes, vale a pena visitar Copenhague, capital do país, conhecida pela sua história e passeios turísticos inesquecíveis, como Nyhavn, cartão postal da cidade; Palácio de Amalienborg, residência da Família Real da Dinamarca; e o Parque Tivoli Gardens, o segundo parque de diversão mais antigo do mundo.

3. Islândia

‘Gullfoss’ é uma das atrações mais emblemáticas da Islândia (Imagem: Mistervlad | Shutterstock)

Os cerca de 103 mil Km2 da superfície da Islândia oferecem as melhores maravilhas naturais que os viajantes podem esperar, desde as auroras boreais até as piscinas com água termais relaxantes. Mas uma boa maneira de ter um panorama das belezas do país é por meio do Círculo Dourado, um percurso turístico que concentra as três atrações mais emblemáticas da região: Gullfoss, Geysir e Thingvellir.

Além disso, é possível aproveitar da tranquilidade da capital Reykjavik, ideal para conhecer as antigas lendas vikings, tradições nórdicas e gastronomia local. Porém, se preferir um pouco mais de aventura, faça uma trilha no Glaciar Vatnajokull, que foi um dos cenários da série ‘Game Of Thrones’.