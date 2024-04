Entenda a importância da organização para a saúde mental

A bagunça e a desordem também podem gerar sobrecarga cognitiva e o aumento do estresse e da ansiedade. “Esses efeitos podem ser atribuídos a mudanças em áreas específicas do cérebro que são ativadas quando estamos expostos à bagunça”, explica a psiquiatra.

A organização pode ter um impacto direto no nosso estado mental. Quando vivemos em meio à desorganização, podemos experimentar um aumento no estresse e na ansiedade. Segundo a médica psiquiatra Dra. Jéssica Martani, especialista em comportamento humano e saúde mental, se a vida não está organizada, é impossível a mente funcionar em sua plenitude.

Um estudo da Princeton University comprovou que a desordem visual pode interferir na capacidade do cérebro de processar informações. Os pesquisadores descobriram que quando há desordem visual no ambiente, as atividades da amígdala (a área do cérebro que processa emoções) e do córtex pré-frontal (a área do cérebro responsável pelo planejamento e tomada de decisões) aumentam.

Essas áreas cerebrais são importantes para o controle emocional e cognitivo. “A exposição à desordem pode afetar a atividade em outras áreas do cérebro, como o hipocampo e o córtex cingulado anterior. O hipocampo é uma área do cérebro que está envolvida na memória e na aprendizagem, e a exposição à desordem pode interferir na capacidade de processar e armazenar informações. Já o córtex cingulado anterior, por sua vez, é responsável pelo controle da atenção e do comportamento, e a exposição à desordem pode levar a uma maior dificuldade em manter a atenção e controlar os impulsos”, explica a Dra. Jéssica.