8 dicas para construir uma churrasqueira de alvenaria

Com o aumento significativo no consumo de churrasco no Brasil, é evidente que a paixão nacional por essa iguaria não só persiste, mas também floresce. Segundo dados da Kantar, o país testemunhou um notável crescimento de 41% nas ocasiões de churrasco nos últimos anos, totalizando cerca de 174 milhões de “churrascos”. Como resultado dessa tradição enraizada, construir uma churrasqueira de alvenaria em casa torna-se uma opção atrativa para muitos.

Antes de saber como fazer uma churrasqueira de alvenaria, é importante escolher o espaço para instalá-la. Uma dica é optar por locais que oferecem boa ventilação e que facilitam a movimentação. Para isso, indica-se fazer a medição e um esboço para ter ideia do design do utensílio no ambiente.

5. Monte a estrutura principal

No processo de construção da sustentação principal, uma boa sugestão é usar moldes de madeira para organizar o formato. Nesse passo, os tijolos precisam ser empilhados de modo a formar as paredes da estrutura. Vale pontuar que é indispensável deixar as aberturas necessárias para entrada e saída de ar. Para a parte interna do utensílio, os tijolos e argamassa refratários são os mais indicados. Isso porque eles suportam melhor o calor do fogo.

A iluminação no interior da churrasqueira também é importante. Afinal, é essencial conferir o aspecto e o cozimento correto do alimento. Por isso, é necessário acrescentar a passagem de eletroduto e uma fiação interna, com um desvio para a parte externa para conectar com o interruptor.

6. Instale a grade

Com as estruturas interna e externa consolidadas, o próximo passo consiste em instalar as grades. É fundamental que o material seja resistente, já que ele deverá servir como base para colocar a grelha que vai suportar as carnes no momento em que elas estiverem assando.