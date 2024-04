5 receitas surpreendentes com tofu

Aprenda a preparar pratos doces e salgados com o ingrediente para manter uma dieta equilibrada

O tofu, também conhecido como queijo de soja, é um ingrediente que tem conquistado cada vez mais espaço na culinária, especialmente entre os adeptos da dieta vegana. Versátil e nutritivo, ele tem uma textura macia e capacidade de absorver os sabores para compor a base de diversas receitas. E o melhor: contêm menos gorduras e calorias, o que favorece as dietas saudáveis.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas irresistíveis com tofu que vão te surpreender pela variedade de sabores!

Tofu frito com molho picante

Ingredientes

500 g de tofu cortado em cubos

3 colheres de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de gengibre

4 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o óleo de gergelim e o tofu e refogue até dourar. Desligue o fogo, retire o tofu da panela e reserve. Na mesma panela, coloque o alho, o gengibre, o molho de soja e o suco de limão e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o tofu e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.