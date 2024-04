7 dicas alimentares para melhorar o desempenho do cérebro

Nutricionista explica como uma alimentação rica e nutritiva pode impactar o funcionamento do órgão

Uma alimentação saudável, nutritiva e balanceada desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e prevenção de doenças. Isso porque os alimentos que consumimos fornecem os nutrientes essenciais que o corpo precisa para funcionar adequadamente, desde vitaminas e minerais até proteínas e gorduras saudáveis.

Além disso, uma dieta equilibrada não só fortalece o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a doenças, mas também contribui para a manutenção de um peso saudável e a redução do risco de condições crônicas, como diabetes e doenças cardíacas. Inclusive, uma alimentação adequada também tem impacto significativo no funcionamento do cérebro.

1. Adicione ômega 3 na alimentação

Nutrientes como ômega 3, vitaminas do complexo B e antioxidantes encontrados em frutas, vegetais, peixes e grãos integrais são essenciais para a saúde cerebral, melhorando a memória, concentração, humor e até mesmo ajudando na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.