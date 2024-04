5 receitas proteicas para o café da tarde

Quando se trata de uma pausa no meio da tarde, é essencial encontrar opções que não apenas satisfaçam o paladar, mas que também forneçam energia para o restante do dia. Neste caso, os lanches proteicos são uma excelente escolha, pois ajudam a manter a saciedade e contribuem para a recuperação muscular, especialmente para aqueles que preferem praticar exercícios durante a tarde.

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o iogurte e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Com um copo, corte no formato de discos e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, coloque o molho de tomate sobre cada disco e recheie com o queijo minas e os tomates-cerejas. Finalize polvilhando com orégano. Leve ao forno por 5 minutos para aquecer e sirva em seguida.

Em água corrente, lave as folhas de espinafre e seque com um pano. Transfira para um liquidificador, adicione os ovos e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a massa sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Desligue o forno, espere a massa esfriar, desenforme e corte ao meio. Em uma das metades, coloque o queijo, o tomate e a cebola-roxa e cubra com a outra metade. Corte na diagonal e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite de soja, o sal e a farinha de milho e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre a panela e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Após, recheie os crepes com abacate, queijo cottage e o tomate-cereja. Enrole e sirva em seguida.

Bolinho de mandioca com frango (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Bolinho de mandioca com frango

Ingredientes

250 g de mandioca descascada, cozida e amassada

1 ovo

1 colher de sopa de farelo de aveia

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de queijo cottage

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e azeite a gosto

Farelo de aveia para empanar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca, o ovo, o farelo de aveia e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Junte à massa reservada e misture bem.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Abra na palma da mão, recheie com o queijo cottage e enrole novamente. Repita o processo com toda a massa. Passe no farelo de aveia e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Creme de mamão com whey protein

Ingredientes

Polpa de 1/2 mamão papaia congelada

congelada 2 colheres de sopa de whey protein sabor baunilha

50 ml de leite de amêndoas

Amêndoas laminadas, farelo de aveia e sementes de chia a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a polpa do mamão e o leite de amêndoas e bata até ficar homogêneo. Adicione o whey protein e bata para incorporar. Sirva polvilhado com as amêndoas laminadas, o farelo de aveia e as sementes de chia.