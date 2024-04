5 receitas com batata-doce para o almoço

Em um recipiente, coloque a batata-doce, a quinoa, a cebola e a salsinha e misture até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha um dos hambúrgueres sobre ela e doure os dois lados. Repita o processo com todos os hambúrgueres e sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque a batata-doce e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Disponha a batata-doce, tempere com sal e mexa até obter um purê. Desligue o fogo. Em recipientes individuais, faça uma camada de purê, cubra com o frango e finalize com o purê. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Batata-doce recheada com ricota e espinafre

Ingredientes

1 batata-doce

1 xícara de chá de espinafre picado

4 fatias de ricota picadas

picadas Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave a batata-doce e, com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície. Disponha sobre um prato e leve ao micro-ondas por 8 minutos. Vire e cozinhe por mais 8 minutos. Depois, com o auxílio de uma faca, faça um corte em uma das laterais e pressione as duas pontas da batata até que ela se abra. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o espinafre e refogue por 5 minutos. Junte a ricota, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, recheie a batata-doce com a mistura e sirva em seguida.

Panqueca de batata-doce com carne moída (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Panqueca de batata-doce com carne moída

Ingredientes

350 g de batata-doce descascada e ralada

4 ovos

4 colheres de sopa de farinha de aveia

350 g de carne moída

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

250 g de molho de tomate quente

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a batata-doce, os ovos e a aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e, com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela. Doure os dois lados e repita o processo com toda a massa. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e o tomate e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Tempere com sal e desligue o fogo. Recheie as panquecas com a carne, enrole e disponha sobre uma travessa. Regue com o molho de tomate e sirva em seguida.

Quinoa com batata-doce e cogumelo

Ingredientes

2 xícaras de chá de quinoa

200 g de cogumelo shitake

shitake 1 batata-doce descascada, cozida e amassada

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de levedura nutricional

1 colher de sopa de sementes de girassol

1 colher de sopa de sementes de abóbora

250 g de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra a água, transfira a quinoa para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a quinoa, as sementes, a levedura e a batata-doce e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Unte uma assadeira com azeite, disponha os cogumelos sobre ela e pincele com o molho de tomate. Tempere com sal e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre a quinoa e sirva em seguida.