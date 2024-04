10 dicas para criar rotinas para crianças autistas

Este mês, marcado como “Abril Azul”, é dedicado à sensibilização sobre o autismo. É mais do que uma simples marcação no calendário; é um convite para refletir sobre a importância de compreender e apoiar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em um contexto em que a rotina desempenha um papel vital no bem-estar das crianças autistas, explorar estratégias e benefícios de hábitos adaptativos torna-se ainda mais significativo.

No entanto, é importante notar que nem todas as pessoas precisam ou desejam seguir uma rotina rigidamente. Algumas prosperam em ambientes mais flexíveis e adaptáveis, mas para a maioria, uma organização diária bem estabelecida pode trazer muitos benefícios para a vida. O mesmo acontece com a pessoa com TEA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A rotina desempenha um papel crucial no desenvolvimento e bem-estar de crianças autistas, fornecendo segurança, previsibilidade e limites. […] A falta dessa rotina sem nenhum suporte para a criança viver a mudança e entender o que esperar de seu ambiente pode resultar em irritabilidade, ansiedade e dificuldades de aprendizagem e sono”, afirma Alice Tufolo, diretora clínica da Genial Care, rede de cuidados de saúde atípica referência na América Latina.