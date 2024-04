4 dicas para identificar quando uma pessoa está mentindo

O Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril em muitos países ao redor do mundo, é uma ocasião em que as pessoas fazem brincadeiras, muitas vezes enganosas, com amigos e familiares. Elas variam desde pequenas mentiras inocentes até elaboradas farsas planejadas com antecedência. O elemento surpresa e a diversão estão no cerne dessa tradição.

Apesar dos “trotes” divertidos, a data chama a atenção para um comportamento do ser humano, mas também pouco conhecido para além do básico: a mentira. Conforme o pós-PhD em neurociências e membro da Royal Society For Neuroscience, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, a mentira, apesar de ser algo comum, quando em excesso e de maneira descontrolada, pode indicar outros problemas.

“A mentira é um comportamento mental normal do ser humano. Ela envolve vários processos cerebrais, como o controle da linguagem e a tomada de decisão. No entanto, seu uso excessivo ou patológico pode indicar problemas, como transtornos de personalidade ou psicológicos”, explica.