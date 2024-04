5 sobremesas leves e saudáveis com amêndoas

Creme de amêndoas (Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock) - Portal EdiCase

A amêndoa é uma semente que conta com grandes quantidades de nutrientes. Rica em fibras, proteínas, vitaminas e magnésio, ela oferece inúmeros benefícios para o corpo e é uma excelente opção para quem está de dieta. Isso porque sua versatilidade permite que ela seja utilizada no preparo de pratos doces e salgados de forma saudável e sem perder o sabor. A seguir, confira 5 receitas de sobremesas com amêndoas para saciar a vontade de comer doce! Creme de amêndoas Ingredientes 700 ml de leite desnatado

75 g de amêndoas trituradas

6 gemas de ovos

1 colher de sopa de açúcar de coco

1 colher de sopa de amido de milho

Em uma panela, coloque o leite e as amêndoas trituradas e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque as gemas, o açúcar de coco e o amido de milho e bata até obter um creme liso. Adicione a mistura ao leite e mexa até engrossar. Por último, coloque o licor de amêndoas e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Distribua o creme em taças, espere amornar e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida. Dica: sirva decorado com amêndoas trituradas.

Torta de amêndoas Ingredientes Massa 2 ovos

30 g de mel

100 g de iogurte natural sem sabor

sem sabor 100 g de farinha de amêndoas

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar Cobertura 130 g de mel

60 g de pasta de amendoim

4 colheres de sopa de leite

120 g de amêndoa palitada Modo de preparo Massa

Em um recipiente, coloque os ovos e bata por 2 minutos. Sem parar de bater, adicione o mel e o iogurte e bata bem. Por último, coloque a farinha de amêndoas e o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 15 minutos. Reserve. Cobertura Em uma panela, coloque o mel e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 2 minutos. Desligue o fogo, adicione a pasta de amendoim e mexa bem. Leve novamente ao fogo médio e aqueça por 2 minutos. Desligue o fogo, junte o leite e as amêndoas e misture até obter uma consistência homogênea. Despeje a cobertura sobre a massa e leve novamente ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Sirva em seguida. Musse de chocolate com amêndoas Ingredientes 200 g de chocolate amargo (70% cacau)

1 abacate maduro grande

4 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de chá de amêndoas trituradas

1 pitada de sal

Raspas de chocolate e amêndoas laminadas para decorar Modo de preparo Derreta o chocolate amargo em banho-maria ou no micro-ondas, tomando cuidado para não queimar. Reserve e deixe esfriar até atingir temperatura ambiente. No liquidificador, coloque o abacate com o mel, o extrato de baunilha e uma pitada de sal. Bata até que a mistura ficar homogênea e cremosa. Em seguida, adicione o chocolate derretido à mistura de abacate no liquidificador e bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Adicione as amêndoas trituradas e pulse algumas vezes para misturá-las ao creme, mantendo uma textura levemente crocante. Divida a musse em taças ou potinhos e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou até que esteja firme. Antes de servir, decore com raspas de chocolate e amêndoas laminadas. Bolo de banana com amêndoas (Imagem: Katvic | Shutterstock)