10 fatos sobre o transtorno bipolar

Fatores genéticos, biológicos e ambientais desempenham um papel importante no desenvolvimento do transtorno bipolar . Além disso, o tratamento geralmente envolve uma combinação de medicamentos estabilizadores de humor e terapia para ajudar os pacientes a gerenciarem os sintomas.

1. Ação da bipolaridade no cérebro

O transtorno bipolar é uma doença em que algumas áreas do cérebro, como córtex pré-frontal, amígdala, hipocampo, sistema límbico, entre outros, acabam por modular o humor, o impulso, o pensamento e a movimentação. Tais áreas sofrem desregulação, levando a mudanças no comportamento dos pacientes acometidos pela condição.

2. Não é um traço de personalidade

A bipolaridade não possui nenhuma relação com a personalidade ou o caráter do indivíduo. Isso porque é uma desregulação neuroquímica com bases genéticas.

3. Pode ser confundido com outros transtornos mentais

O transtorno bipolar tipo I (forma clássica que alterna períodos de mania com depressões ou eutimia) é rara, atinge em torno de 1% na população, ao passo que casos do transtorno bipolar tipo II (forma em que predominam depressões e curtos períodos de fase de mania) são bem mais comuns, em torno de 5 a 8%. Em contrapartida, os pacientes com a doença tipo II sofrem com uma média de 10 anos de erro diagnóstico, sendo tratados como depressão clássica com sucessivos tratamentos que podem, inclusive, agravar a condição.