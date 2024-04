5 grandes estreias no Disney+ em abril

Com a chegada de abril, o Disney+ nos presenteia com grandes novidades, prometendo uma experiência cinematográfica repleta de aventura e diversão. Inclusive, neste mês, algumas estreias vão encantar os corações dos assinantes, com histórias envolventes e personagens inesquecíveis. Isso porque, dos contos mágicos do universo Disney aos emocionantes dramas modernos, cada lançamento promete transportar os espectadores para mundos repletos de imaginação e emoção. Confira a seguir!

Com uma estética de quadrinhos inspirada nas obras da empresa pan-africana Kugali, a série oferece uma reflexão importante sobre vivência e relações sociais em um futuro distópico e intrigante.

3. Voltando A Ler Graúna (05/04)

“Voltando a Ler Graúna” mergulha na obra de Henfil, explorando o legado da personagem em meio à ditadura militar brasileira (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“Voltando a Ler Graúna” mergulha profundamente na obra de Henfil, com foco na icônica personagem Graúna, que satiriza, com humor e crítica, a realidade do sertão nordestino e a luta diária de seu povo. A série promete uma imersão no contexto histórico em que o cartunista criou suas obras, destacando especialmente a relevância de Graúna durante os anos da ditadura militar no Brasil.

Por meio de depoimentos de celebridades, entrevistas com historiadores, editores, amigos e familiares, a produção oferece uma visão abrangente sobre a vida e o legado do renomado Henfil, que deixou sua marca na cultura brasileira antes de morrer em 1988.

4. A Partitura Secreta (17/04)

Em “A Partitura Secreta”, Maya e seus colegas descobrem uma partitura misteriosa no Conservatório Staqui (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“A Partitura Secreta” acompanha a jornada de Maya, uma jovem de 16 anos determinada a desvendar o enigmático desaparecimento de seu namorado, Leo, estudante do renomado Conservatório Staqui. Ao se matricular na prestigiosa instituição em busca de respostas, ela se une a um grupo de colegas e, juntos, descobrem uma misteriosa partitura. Ao executá-la, percebem que ela concede estranhos poderes.