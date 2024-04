6 vitaminas caseiras refrescantes e nutritivas

As vitaminas com frutas são boas pedidas para se refrescar e ajudar a fortalecer a imunidade. Repletas de nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, essas bebidas oferecem uma fonte natural de energia, sem adição de açúcares refinados ou componentes artificiais prejudiciais. Sua elevada concentração de água ajuda a manter a hidratação do corpo em dia.

Pensando nisso, separamos 6 receitas de vitaminas com frutas nutritivas para você espantar o calor. Confira!

Vitamina de amora com mirtilo

Ingredientes

250 g de amoras sem sementes

sem sementes 250 g de mirtilos

650 ml de leite gelado

200 ml de iogurte natural

Modo de preparo

Em água corrente, lave as amoras e os mirtilos e coloque no liquidificador. Adicione o leite e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.