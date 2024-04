Veja como proteger as crianças das doenças de outono

As doenças respiratórias são mais comuns em crianças pequenas nesta época do ano (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - Portal EdiCase

Com a chegada do outono, a susceptibilidade de crianças de até dois anos a uma série de doenças respiratórias aumenta, como resfriados, gripes e até mesmo a temida bronquiolite (infecção do trato respiratório inferior que chega aos pulmões). O clima mais frio e úmido, aliado à volta às aulas, contribui para o aumento dessas enfermidades. No entanto, há medidas preventivas eficazes que pais e responsáveis podem adotar para proteger seus filhos e manter a saúde respiratória durante a estação.

A seguir, o Dr. Cid Pinheiro, coordenador da Pediatria do Hospital São Luiz Morumbi, explica sobre os sintomas comuns das doenças e como preveni-las. Confira!

Formas de transmissão dos vírus As doenças típicas desta época do ano são transmitidas principalmente por vias respiratórias e podem ser virais ou bacterianas. “Quando espirramos, por exemplo, lançamos milhares de gotículas, que se espalham por até quatro metros, atingindo outras pessoas e, com esses agentes, disseminando a doença”, destaca o Dr. Cid Pinheiro. Ainda, o médico afirma que temos questões relacionadas, como a sazonalidade natural desses agentes, em alta entre os meses de março a agosto, e “as ações humanas que favorecem a disseminação, como aglomeração em locais fechados e/ou com pouca ventilação, falta de cuidados ao tossir ou espirrar e com a higiene das mãos”. Sintomas das doenças respiratórias Entre os sinais de alerta, estão respiração acelerada, afundamento da fúrcula (área próxima ao esterno, entre as clavículas) e movimento das aletas nasais, que indicam insuficiência respiratória. Além do desconforto respiratório, a febre persistente também é indício de uma evolução negativa desses quadros. “Estamos falando daquela febre que não abaixa, mesmo com o uso da medicação, persistente ou que se mantém por mais de três dias”, complementa o Dr. Cid Pinheiro.