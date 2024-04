6 receitas leves com peixe para fazer no forno

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, suco de limão , alho picado e ervas frescas. Coloque os filés em uma assadeira, regue com azeite e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o salmão esteja cozido e dourado. Sirva e bom apetite!

Para quem está buscando uma alimentação saudável, saborosa e variada, o peixe é uma excelente escolha. Além de ser uma fonte rica de proteína, ele contém nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Inclusive, o preparo no forno é uma ótima ideia, pois mantém as propriedades nutricionais do alimento.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Refogue o alho até ficar dourado. Adicione o espinafre à frigideira e cozinhe até murchar. Coloque os filés de linguado em uma assadeira e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra os filés com o espinafre e o tomate seco. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o linguado esteja cozido e dourado. Sirva e bom apetite !

Coloque os filés de bacalhau em uma assadeira e adicione as rodelas de tomate sobre o peixe. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida!

Coloque os filés de tilápia em uma assadeira e adicione os tomates-cereja, a cenoura e a cebola ao redor do peixe. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, ou até que a tilápia esteja cozida e os legumes estejam macios. Sirva e bom apetite!

Coloque os filés em uma assadeira e adicione as rodelas de abobrinha ao redor do robalo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Cubra cada filé com uma camada generosa de pesto de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Sirva e bom apetite!

Truta com crosta de amêndoas

Ingredientes

4 filés de truta

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Raspas de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um pequeno recipiente, misture as amêndoas laminadas, o azeite, o suco de limão e as raspas de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, disponha os filés de truta em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, distribua a mistura de amêndoas sobre os filés de truta, pressionando levemente para formar uma crosta.

Leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos, ou até que a truta esteja cozida e a crosta esteja dourada e crocante. Sirva imediatamente, decorando com mais raspas de limão ou ervas frescas, se desejar.