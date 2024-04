5 receitas fit para a Páscoa

Na Páscoa é natural sentir o desejo de saborear os pratos tradicionais desta época festiva. Para quem deseja emagrecer, é possível preparar em casa receitas apetitosas de maneira prática e com ingredientes saudáveis, deixando a refeição mais prazerosa e nutritiva. Por isso, a seguir, confira como preparar 5 receitas fit para o feriado de Páscoa!

Frango grelhado com aspargos

Ingredientes

2 peitos de frango

1 maço de aspargos

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Azeite, sal, pimenta-do-reino e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal, pimenta-do-reino, alho picado, alecrim e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos na geladeira. Enquanto isso, lave e corte as extremidades duras dos aspargos. Você pode descascar levemente os talos se preferir. Em um recipiente, tempere os aspargos com um pouco de azeite, sal e pimenta-do-reino. Preaqueça uma grelha em fogo médio, coloque os peitos de frango e cozinhe por cerca de 6-8 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos por completo. Depois, na mesma grelha, coloque os aspargos e cozinhe por cerca de 4-5 minutos, até que fiquem macios, porém crocantes. Sirva em seguida.

Escondidinho de batata-doce e frango

Ingredientes

2 batatas-doces cozidas e amassadas

2 peitos de frango cozidos e desfiados

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

1/2 xícara de chá de queijo cottage picado

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um pouco de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o frango desfiado e o molho de tomate à panela. Tempere com sal e cozinhe por 8 minutos. Em um refratário, coloque metade do purê de batata-doce no fundo e espalhe o frango refogado sobre ele. Cubra com o restante do purê. Distribua o queijo cottage por cima. Leve ao forno médio preaquecido por cerca de 20 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.