4 filmes e séries que estreiam no Prime Video em abril

Abril está recheado de novidades imperdíveis no Prime Video. Entre os principais destaques está o ganhador do Oscar 2024 'Oppenheimer', filme baseado na história do físico americano J. Robert Oppenheimer, e a série 'Fallout', inspirada em um jogo da 'Bethesda', que promete conquistar os amantes de games. Para os fãs de comédia romântica, há o lançamento do filme 'How to Date Billy Walsh', um clássico das produções de triângulo amoroso, e 'Música', guiado pela história do ator, comediante e músico americano Rudy Mancuso. A seguir, confira mais detalhes sobre as produções! 1. Música (04/04) 'Música' retrata a história de vida do ator Rudy Mancuso (Imagem: Reprodução digital Prime Vídeo)

Dirigido e protagonizado pelo ator Rudy Mancuso, o filme retrata a vida do astro, que mora em Nova Jersey e é apaixonado por música. Por ter sinestesia, um fenômeno neurológico que provoca a percepção de vários sentidos ao mesmo tempo, o artista interpreta os barulhos do cotidiano em ritmos complexos e concilia a síndrome com o seu gosto musical. Mas nem só de música vive Rudy. Em meio às suas aspirações pessoais, também é possível acompanhar um pouco da vida amorosa do ator, que passa por um conturbado momento no seu relacionamento de longa data com Haley (Francesca Reale). No entanto, tudo muda quando ele conhece Isabella (Camila Mendes). Então, ele tenta conciliar a relação com a família, a cultura brasileira e as descobertas amorosas. 2. How to Date Billy Walsh (05/04) ‘How to Date Billy Walsh’ narra a história de um triângulo amoroso entre melhores amigos (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo)