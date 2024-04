3 dicas para consumir chocolate de maneira saudável na Páscoa

A Páscoa está chegando e, com ela, o estímulo para aproveitar o feriado apreciando um delicioso chocolate. No entanto, antes de se esbaldar, que tal conhecer os diferentes tipos do doce que existem? Segundo Camila Junqueira, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a prática ajuda a não errar na hora da compra e beneficia a saúde.

1. Chocolate amargo

Alguns tipos de chocolate são mais recomendados para determinadas faixas etárias. “A versão amarga é uma ótima opção para adultos com idade mais avançada e idosos, por exemplo, pois ela possui flavonoides de cacau, que são bioativos derivados de plantas da semente da planta, que atuam diretamente na redução da pressão arterial e no bombeamento do sangue para o cérebro, melhorando o sistema cognitivo do ser humano. Ingerir 30 gramas é o ideal”, explica a professora Camila Junqueira.

Chocolate 50% cacau é recomendado para quem gosta mais de chocolate ao leite (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)

2. Chocolate com cacau 50% e 70%

A profissional também indica a ingestão do produto amargo com 70% de cacau, mas, para aqueles que estão acostumados com a versão ao leite, tipos que possuem 50% do cacau na composição se consagram como uma ótima saída. “Ter cautela na quantidade, estar atento à composição nutricional e evitar exageros são dicas essenciais para quem deseja ter um momento prazeroso e saudável”, diz.