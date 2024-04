Veja como o frio pode influenciar a saúde do coração

O outono chegou e, com ele, as temperaturas mais frias, principalmente no final do dia. No entanto, a mudança no termômetro também pode impactar significativamente a saúde, principalmente de pacientes com doenças crônicas cardíacas e pulmonares.

A variação inesperada de temperatura faz com que o corpo precise manter órgãos vitais funcionando, aumentando o gasto energético, deixando-o mais vulnerável. As baixas temperaturas favorecem a disseminação de vírus e bactérias, as pessoas ficam mais confinadas e isso gera um aumento de doenças respiratórias como gripe, rinite, sinusite e pneumonias.

Quando a umidade do ar está baixa, ocorre ressecamento das vias aéreas, favorecendo ainda mais o aparecimento de descompensações respiratórias, principalmente em crianças e em portadores de doenças pulmonares crônicas.