7 dicas para prevenir a obesidade em cachorros

Forneça uma dieta equilibrada e adequada às necessidades nutricionais do cachorro, pois isso é importante para ajudar na prevenção da obesidade. Comida de qualidade, em quantidade apropriada e sem excesso de gordura e calorias são necessárias para manter o animal com um peso saudável.

“Caso a ração pela qual o tutor optou não seja a ideal para ele, existem outras sugestões no mercado para diferentes níveis de atividade, específicas para raças e até para animais castrados”, explica Thaís Matos, veterinária da DogHero.

2. Controle das porções

Não superalimente o animal e siga as instruções do fabricante da ração em relação a quanto alimento o cão deve consumir com base em seu peso e idade. Isso porque manter a quantidade certa de comida limita a quantidade de calorias ingeridas e previne o ganho de peso indesejado.

3. Frequência e horários das refeições

Estabeleça horários regulares para as refeições do cachorro e evite alimentá-lo com petiscos em excesso entre as refeições. Isso ajuda a controlar seu apetite e prevenir a obesidade. Além disso, muitos petiscos comerciais são ricos em calorias e gorduras, contribuindo para o ganho de peso excessivo.