6 perigos do uso de medicamentos sem prescrição médica

Boa parte dos brasileiros, em algum momento da vida, já tomou remédio por conta própria, isto é, sem consultar um médico, seja para aliviar a dor de cabeça, reduzir uma febre, combater os sintomas de um resfriado ou de qualquer outro problema de saúde.

Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia mostrou que a automedicação é um hábito comum no Brasil. Isso porque 77% das pessoas afirmaram se automedicar em algum momento. No entanto, especialistas alertam que as consequências desse uso indiscriminado de medicamentos podem ser bem sérias para a saúde.

“Todo medicamento possui efeitos colaterais e, se for ingerido de forma incorreta ou se ele não for adequado para o problema do paciente, pode fazer mais mal do que bem”, explica Gabriela Kozuchouski, professora de Farmácia da UniSociesc, instituição privada de ensino superior de Santa Catarina.