5 sobremesas com frutas da estação para a Páscoa

As frutas de outono, como maçã, mamão, pera e abacate, proporcionam uma ampla gama de opções deliciosas para sobremesas e representam, por si só, uma celebração da estação. Com a chegada da Páscoa, momento em que muitas famílias se reúnem para o almoço, surge uma excelente oportunidade de incorporá-las em receitas deliciosas para este feriado cristão.

Recheio

Em uma tigela grande, misture as maçãs fatiadas com o suco de limão para evitar que escureçam. Adicione o açúcar, a farinha de trigo, a canela e a noz-moscada e misture bem.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Abra uma parte da massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo até obter um círculo grande o suficiente para cobrir o fundo e as laterais de uma forma. Coloque a massa na forma untada com manteiga e pressione levemente para aderir. Despeje o recheio de maçã sobre a massa na forma. Abra outra parte da massa e corte em tiras para formar um padrão de grade sobre o recheio de maçã. Pressione as bordas da massa para selar. Asse no forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.

Mousse de mamão

Ingredientes

1 mamão papaia picado

papaia picado 395 g de leite condensado

Suco de 1 limão

300 g de creme de leite sem soro

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o mamão, o leite condensado e o suco de limão e bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o creme de leite sem soro e bata novamente para misturar. Despeje a mistura em taças individuais ou em uma travessa de sobremesa. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida

Pavê de maracujá

Ingredientes

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

100 g de polpa de maracujá

170 g de biscoito maisena

1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite condensado e o creme de leite até obter uma mistura homogênea. Adicione a polpa de maracujá e mexa bem até incorporar completamente. Em um refratário médio, coloque uma camada fina da mistura de creme de maracujá no fundo. Mergulhe rapidamente os biscoitos no suco de maracujá e faça uma camada sobre o creme no refratário. Repita o processo, alternando camadas de creme e biscoitos até terminar com uma camada de creme por cima. Cubra o refratário com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.