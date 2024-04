5 receitas de petiscos para o final de semana

Aprenda a preparar pratos deliciosos e práticos para saciar a fome durante as reuniões com os amigos

Servir petiscos durante reuniões e festas é uma tradição desde os tempos antigos. Com origem no Império Romano, alimentos eram oferecidos aos convidados para saciar a fome enquanto se divertiam. Mas com o tempo, devido ao preparo simples e prático, esse tipo de refeição conquistou o mundo e, hoje, é uma das principais atrações durante as comemorações. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de petiscos para você fazer em poucos minutos e aproveitar o final de semana. Confira!

Enroladinho de salsicha

Ingredientes

5 xícaras de chá de farinha de trigo

1 ovo

5 xícaras de chá de farinha de rosca

400 ml de leite

10 salsichas aferventadas

400 ml de água quente

1 xícara de chá de caldo de carne

100 g de manteiga

1 colher de sopa de sal

1 ovo batido para empanar

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o leite, o caldo de carne, a manteiga e o sal, misture e leve ao fogo médio para ferver. Após, retire do fogo, adicione a farinha de trigo e o ovo e misture bem. Leve novamente ao fogo e cozinhe até a massa desprender do fundo da panela. Desligue o fogo e espere a massa esfriar. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, sove e divida em duas partes iguais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, recheie com a salsicha e feche enrolando ao redor dela, elevando a parte superior e inferior sobre as pontas. Repita o processo com toda a massa e passe os enroladinhos no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os enroladinhos sobre a panela e frite até dourar. Depois, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.