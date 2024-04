Veja como as doenças reumáticas afetam mais as mulheres

Embora as doenças reumáticas possam afetar pessoas de qualquer gênero, as mulheres têm uma maior tendência ao desenvolvimento dessas condições devido a uma combinação de fatores, incluindo mudanças hormonais ao longo da vida e a predisposição genética. Conforme a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), doenças autoimunes, de todos os órgãos e sistemas, afetam aproximadamente 8% da população mundial, sendo cerca de 78% mulheres.

“Os principais motivos estão atribuídos à influência dos hormônios sexuais, ao cromossomo X e a outros fatores fisiológicos. De uma forma geral, as doenças autoimunes são duas vezes mais comuns nas mulheres do que nos homens, mas essa diferença varia entre as doenças”, explica a Dra. Luiza Fuoco, reumatologista da Sociedade Paulista de Reumatologia (SPR). A genética também desempenha um papel fundamental na definição da suscetibilidade a doenças autoimunes.

Tipos de doenças reumáticas

As doenças reumáticas são condições que afetam as articulações, músculos, ossos e tecidos do corpo humano, e são conhecidas por sua variedade e complexidade clínica. Entre elas, destacam-se a artrite reumatoide, osteoartrite, fibromialgia, lúpus eritematoso sistêmico e espondilite anquilosante.