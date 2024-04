Conheça a importância dos rituais na nossa vida

Um imprevisto engatado em outro me arremessou em 2024. Era 3 de janeiro e eu ainda não tinha assimilado que estava com os dois pés num novo ano. Preciso me orientar, atinei. Em seguida, sentei-me no tapete de ioga, acendi uma vela, peguei o oráculo que havia ganhado de presente semanas antes, entoei uma prece e me abri para receber o que o plano sutil quisesse me ofertar.

Achei que escolheria apenas uma carta. Como se minhas mãos se movessem por conta própria, acabei pescando três. Enfileirei-as no altarzinho que mantenho em meu quarto e, com a ajuda do livreto explicativo, tentei decifrar o que aquela sequência de símbolos queria me dizer. Nossa! O recado do meu inconsciente projetou um feixe de luz, e eu consegui enxergar o chão onde haveria de pisar nos dias vindouros. Dali em diante, a calma e a confiança passaram a ser minhas guardiãs.

Poder transformador

É surpreendente como um ritual singelo e intuitivo pode transformar nosso estado interno. A mudança chega a ser palpável. No meu caso, a mente relaxou, o abdômen se soltou e meus lábios se esticaram, trazendo de volta ao rosto um sorriso suave. Ufa!