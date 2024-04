3 dicas para proteger a audição no Lollapalooza

Segundo a Dra. Nathália Prudencio, não é incomum que as pessoas sintam um incômodo auditivo, como zumbido, depois de uma festa ou show com som em volume muito alto. “Isso acontece, pois dentro do nosso ouvido existem células ciliadas que vibram em resposta às ondas sonoras externas. É a interpretação dessas informações que chegam até a nossa cóclea que criam a nossa experiência auditiva, seja ao conversar com alguém, ao ouvir um ruído ou apreciar uma música”, diz.

Isso porque, conforme otoneurologista Dra. Nathália Prudencio, especialista em tontura e zumbido, “a perda auditiva e sintomas relacionados podem se instalar após uma única exposição ao som alto, dependendo da susceptibilidade do paciente. Isso é o que chamamos de trauma acústico, um problema muito mais comum do que as pessoas imaginam”.

Nesta sexta-feira (22/03), começa o Lollapalooza. O festival, um dos mais aguardados do ano, acontece até o dia 24 de março e promete atrair públicos com diversos estilos musicais. No entanto, devido à música alta e ao barulho, é importante que as pessoas tomem alguns cuidados para proteger a audição.

A especialista também explica que, dada a intensidade do estímulo sonoro, essas células podem ser agredidas, causando lesões nos ouvidos. “Quando moderada, as células são capazes de se recuperar e restabelecer o funcionamento anterior. Nesse caso, o zumbido ou outro incômodo auditivo tende a desaparecer depois de algumas horas. Entretanto, mesmo assim a exposição a sons muito altos, mesmo que por curtos períodos, podem provocar alterações irreversíveis no sistema auditivo”, alerta a médica.

2. Utilize protetores auriculares

Profissionais ou aquelas pessoas que querem pegar lugar na grade e não podem, ou não querem, se afastar do som devem utilizar protetores auriculares. “O mercado oferece diversos produtos do tipo, inclusive opções projetadas para eventos, como plugs com filtros que preservam a qualidade do som, mesmo com a proteção”, explica a médica. Por outro lado, pessoas que utilizam aparelhos para perda auditiva ou zumbido, a Dra. Nathália Prudencio recomenda ajustá-los ou até retirá-los a fim de evitar a piora do quadro.

3. Descanse os ouvidos

Ao longo do evento, é recomendável fazer pausas em ambientes silenciosos, preferencialmente a cada uma hora, no máximo, para permitir que as estruturas do seu ouvido se recuperem adequadamente. Além disso, fique atento aos sinais, caso note alguma alteração auditiva incomum durante o festival, afaste-se do som.

Consulte um médico

A médica explica que, ao notar qualquer tipo de incômodo auditivo, é importante manter-se alerta e buscar o auxílio de um profissional. “Caso os sintomas persistam por mais de um dia, o ideal é procurar um otorrinolaringologista para avaliar a sua audição. Uma vez constatada a perda auditiva, uma estratégia de tratamento será montada para prevenir a piora do quadro e garantir a melhor adequação possível do paciente à condição”, expõe a Dra. Nathália Prudencio.