5 dicas imperdíveis para descobrir os encantos do Uruguai

3. Farol

Em José Ignácio, há um lindo farol, e a vila é um charme. Já no Porto de Punta, uma família de leões-marinhos nos dá boas-vindas.

Rambla de Montevidéu é a larga avenida que costeia o Rio da Prata por mais de 30 km (Imagem: DFLC Prints | Shutterstock)

4. Montevidéu

Em Montevidéu, fiquei no Mercure Punta Carretas, que tem linda vista para o Rio da Prata. Minha dica é passear pela Rambla, centro histórico, visitar uma bodega e comer… Destaque para dois restaurantes que conservam objetos antigos e mobiliários de época, o Bar Tabaré com especialidade em frutos do mar e o Primuseum, com menu de comidas típicas uruguaias e show musical de tango.