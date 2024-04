5 sobremesas práticas com chocolate para a Páscoa

Triture os biscoitos de chocolate em um processador de alimentos até obter uma consistência de migalhas finas. Em um recipiente, misture as migalhas de biscoito com a manteiga derretida até obter uma farofa molhada. Depois, pressione essa massa firmemente no fundo e nas laterais de uma forma de torta. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas e reserve. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter picos firmes. Delicadamente, incorpore o chocolate derretido ao creme de leite batido. Despeje a mistura de musse de chocolate sobre a base de biscoito na forma. Alise a superfície e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a musse esteja firme. Decore com as framboesas e o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

Trufas de chocolate e amêndoas (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

Trufas de chocolate e amêndoas

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

100 ml de creme de leite

1 colher de chá de essência de amêndoas

Cacau em pó para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o creme de leite até começar a ferver. Pique o chocolate meio amargo em pedaços pequenos e coloque em uma tigela. Despeje o creme de leite quente sobre o chocolate picado e mexa até que o chocolate esteja completamente derretido e a mistura esteja homogênea. Adicione a essência de amêndoas à mistura e mexa bem. Cubra a tigela com filme plástico e leve à geladeira por cerca de 2 horas, ou até que a mistura esteja firme o suficiente para moldar. Com as mãos levemente untadas com óleo, modele pequenas bolas com a mistura de chocolate. Role as trufas moldadas no cacau em pó para decorar. Armazene as trufas na geladeira até a hora de servir.

Pavê de chocolate com café

Ingredientes

200 g de chocolate ao leite

200 ml de creme de leite

1 colher de sopa de café solúvel

300 g de biscoitos champanhe

1 xícara de chá de café expresso

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate com o creme de leite em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até ficar homogêneo. Adicione o café solúvel à mistura e mexa até ficar homogêneo. Em uma travessa, faça uma camada de biscoitos champanhe embebidos no café expresso. Cubra os biscoitos com uma camada do creme de chocolate preparado. Repita as camadas até que todos os ingredientes sejam utilizados, terminando com uma camada de creme de chocolate. Decore a superfície com raspas de chocolate. Leve à geladeira por algumas horas e sirva em seguida.