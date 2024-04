7 dicas para pessoas autistas desenvolverem o autoconhecimento

Algumas pessoas com autismo têm a habilidade de esconder ou controlar certas características do Transtorno do Espectro Autista. Chamada de “masking” ou, em português, mascaramento, essa estratégia é adotada por elas para serem mais facilmente aceitas pela sociedade, mascarando comportamentos que são considerados atípicos. Algumas, por exemplo, tendem a esconder o hiperfoco, isto é, o interesse grande por algo ou determinado assunto, com medo do que os outros possam pensar ou falar.

Uma das abordagens criadas para quebrar esse paradigma “oculto” do autismo foi a Semana do Interesse Especial, idealizada por Jersey Noah. Esse método propõe sugestões destinadas a ajudar pessoas autistas a compartilharem e refletirem sobre as coisas que lhes trazem alegria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para contribuir com as ações, o psicólogo social americano Devon Price, blogueiro e autor focado em autismo, adaptou algumas dessas instruções e as inseriu junto a outros depoimentos e exercícios no livro Autismo Sem Máscara, que chega ao Brasil pela Versos Editora.