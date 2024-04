3 rituais de outono para ter prosperidade

O outono é uma das estações do ano ideais para renovar as energias (Imagem: Smileus | Shutterstock) - Portal EdiCase

Os ciclos da natureza influenciam diretamente nossa vida. Dois exemplos disso são as fases da Lua e as estações do ano. Dentro de nós, carregamos essas quatro fases, que marcam uma qualidade da nossa energia. Durante a virada para o outono, ocorre um chamado para desapegar daquilo que precisa ser solto, transformado, encerrado. A espiritualista Kélida Marques explica que, depois da expansão do verão, marcada pela emoção da alegria, nossa energia começa a se retrair gradativamente no outono, e o sentimento de tristeza pode predominar nesse ciclo. Isso porque essa estação de transição convida a se despir, se desapegar, se renovar e guardar a energia para o inverno. Abaixo, a especialista traz alguns dos rituais mais interessantes para fazer após a virada da estação. Confira!

1. Ritual de outono para limpar as emoções A estação em que as folhas caem e se renovam também é momento para a gente começar a se recolher e limpar as emoções. A ideia é fazer um escalda-pés com óleo essencial ou chá de lavanda, ajudando a acalmar mente, corpo e sentimentos. O ideal é fazer de noite, antes de dormir. Em um recipiente com 500 ml de água morna, a uma temperatura na qual consiga ficar com os pés, pingue 10 gotas de óleo essencial de lavanda ou o chá de lavanda já pronto. Deixe os pés descansarem na água por 5 minutos. Repita esse ritual pelo menos 1 vez na semana antes de dormir e sinta os benefícios. 2. Ritual de convite para mudança Faça em um momento intermediário do seu dia — ao amanhecer ou ao entardecer, por exemplo. Afinal, o outono é uma estação medial, entre verão e inverno. Feche os olhos e visualize-se na natureza como a mais bela árvore. Imagine os seus braços como troncos que se elevam aos céus. Veja cada folha e cada fruto. Comece a escrever em cada folha aquilo de que você quer desapegar e liberar.