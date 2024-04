Ano-Novo Astrológico inicia hoje: veja as previsões

Hoje (20/03), inicia o Ano-Novo Astrológico de 2024, momento marcado pelo ingresso do Sol no signo de Áries. O Mapa Astral do ano, com o dia e horário de início do evento, indica que o ascendente do período será o signo de Capricórnio, regido por Saturno, que surge como o mensageiro da calma e da moderação. A seguir, o astrólogo Ravi Vidya explica o que isso significa e quais serão as tendências para os próximos meses. Veja!

O que esperar do Ano-Novo Astrológico 2024?

Durante o Ano-Novo Astrológico 2024, podemos esperar por muitos desafios, mas também conquistas, que trarão a importância de ter responsabilidade com a vida e com os compromissos. Tudo isso favorecerá o crescimento pessoal e o sentimento de gratidão.

“Ter paciência ajudará a construir coisas mais sólidas; esse ano não é propício para pessoas que querem tudo de imediato. Capricórnio, que, como falei, é ascendente do ano, é o signo do compromisso, da responsabilidade, e ele traz a paciência para conquistar o que deseja, fazendo com que tudo que seja conquistado seja duradouro”, diz o astrólogo.