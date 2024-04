6 tortas de liquidificador rápidas e deliciosas

Torta de frios (Imagem: MShev | Shutterstock) - Portal EdiCase

A correria do dia a dia e a falta de tempo impossibilitam muitas pessoas de irem à cozinha preparar receitas mais elaboradas que fujam da rotina. Porém, com poucos minutos, é possível fazer saborosas tortas de liquidificador para se deliciar com a família. Confira, abaixo, algumas receitas que separamos para você! Torta de frios Ingredientes Massa 3 xícaras de chá de leite

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de amido de milho

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio

300 g de presunto picado

300 g de queijo muçarela picado

picado 3 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de orégano Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o leite, os ovos, o óleo e o sal e bata até obter uma mistura consistente. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo, o amido de milho e, por último, o fermento e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio e misture bem. Reserve. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. Torta de queijo Ingredientes Massa 2 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

10 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

1/2 colher de chá de glutamato monossódico

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio

300 g de queijo prata cortado em cubos Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, disponha metade da massa e recheie com o queijo prata. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida. Torta de carne moída Ingredientes Massa 400 ml de leite

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

240 ml de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 1/2 kg de carne moída

1 tomates sem sementes e picado

350 g de ervilha

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 linguiça calabresa picada

Sal, orégano, queijo parmesão ralado e azeitonas pretas a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até ela perder a cor avermelhada. Acrescente o tomate, a linguiça calabresa, a ervilha e as azeitonas e misture bem. Desligue o fogo e tempere com sal e orégano. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje metade da massa e recheie com a carne moída. Cubra com o restante da massa e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. Torta de atum (Imagem: Chudo2307 | Shutterstock)

Torta de atum Ingredientes Massa 1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

1 1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

Orégano a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 160 g de atum

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

350 g de milho-verde Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o óleo, a farinha de trigo, o sal, o leite e os ovos e bata até a massa ficar uniforme. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, despeje 1/3 da massa sobre ela e recheie com o atum, o milho-verde, o cheiro-verde e o orégano. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.