4 mitos e verdades sobre o signo de Áries

Primeiro signo do zodíaco, quando falamos de Áries, a conversa gira em torno de ideias bem fixas: esse nativo é visto como alguém que entra de cabeça em tudo, que não tem medo de um bom desafio e que, às vezes, pode até ser um pouco impulsivo. Mas será que essas características tão faladas realmente definem todo ariano por aí? Descubra abaixo quatro mitos e verdades sobre o signo de acordo com a astróloga Thaís Mariano!

1. Arianos são briguentos

Mito: os arianos realmente têm a tendência a reagir de forma intensa, o que pode gerar conflitos. Contudo, a intenção deles é defender o próprio espaço e ponto de vista. Quando são respeitados em sua individualidade, não precisam brigar.

2. Arianos são competitivos

Verdade: os nativos de Áries são os primeiros do zodíaco e, por isso, querem ser os primeiros em tudo. Isso pode levá-los a um excesso nada saudável de competitividade. No entanto, se essa característica for bem trabalhada, pode fazer com que se tornem ótimos líderes.