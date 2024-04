4 dicas para manter o equilíbrio durante a Páscoa

Com a chegada da Páscoa, é comum nos encontrarmos diante de uma abundância tentadora de chocolates e outros alimentos que podem nos fazer “fugir da dieta”. Equilibrar essa tradição festiva com uma alimentação saudável pode parecer desafiador, mas é possível!

Estudos mostram que, quando consumimos alimentos com alto índice glicêmico, ou seja, alimentos que aumentam significativamente os níveis de glicose no sangue (conhecidos como alimentos danosos, como os doces), à noite, há maior probabilidade de acumular gordura corporal.

“[Recomenda-se] aumentar o consumo de fibras para promover a saúde intestinal. A aveia é uma excelente opção, assim como saladas e o uso de psyllium, uma fibra natural solúvel que pode ser adicionada à alimentação antes do café da manhã, almoço e jantar para ajudar a controlar o apetite”, explica o médico.

Incluir suplementos no café da manhã é uma estratégia para diminuir o desejo por doces (Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock)

3) Adicione o whey protein no seu café da manhã

O whey protein é uma proteína derivada do soro do leite, e incluir o suplemento no café da manhã ajuda a regular os picos de insulina ao longo do dia. Se o nível do hormônio estiver alto no organismo, impacta diretamente o desejo por doces.

“A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que regula os níveis de glicose no sangue, transportando-a para as células. Quando há um aumento excessivo nos níveis de insulina, a glicemia tende a diminuir, resultando em um aumento imediato do apetite, especialmente por alimentos de alto índice glicêmico, como os doces”, afirma o profissional.

4) Escolha chocolates com 70 % de cacau

Não há alimentos proibidos que sejam impossíveis de incluir em nossa alimentação: existem quantidades saudáveis. Embora saibamos que, durante a Páscoa, é comum nos permitirmos mais chocolates, uma alternativa é optar por aqueles com 70% de cacau.

“A grande preocupação com o chocolate está relacionada ao açúcar adicionado e à gordura hidrogenada, que podem acarretar sérios riscos à saúde, como obesidade e doenças cardiovasculares”, finaliza o Dr. Gabriel.